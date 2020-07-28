Рязанец получил 6 лет колонии за попытку задушить соседа

Суд признал жителя Рязанского района виновным в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Рязанской области.

В ходе следствия и суда было установлено, что преступление мужчина совершил вечером 2 декабря 2018 года во дворе своего дома в селе Ласково. Во время ссоры он попытался задушить своего соседа. Жертву спасло лишь то, что он притворился мёртвым и обвиняемый ослабил хватку. После этого жена пострадавшего вызвала полицию.

Виновным себя мужчина не признал. Тем не менее, собранных следствием доказательств хватило для вынесения обвинительного приговора. В качестве наказания рязанец получил 6 лет колонии общего режима.

На данный момент приговор ещё не вступил в законную силу и может быть обжалован.