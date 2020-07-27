Проснувшийся от шума перфоратора рязанец угрожал убить соседа кирпичом

Сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Шиловский» немедленно выехали на сообщение об угрозе убийством на улице поселка Шилово и утихомирили нетрезвого буяна. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

В полицию обратились жители поселка Шилово, которые сообщили, что на улице мужчина, видимо, в состоянии опьянения, угрожает кирпичом убить человека. А до этого он повредил припаркованный автомобиль.

Участковые полицейские немедленно выехали на место и восстановили правопорядок – утихомирили 27-летнего местного жителя. Ранее он был судим за преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков.

По предварительной информации, 27-летний житель поселка Шилово спал дома в состоянии опьянения, происхождение которого – алкогольное или наркотическое на данный момент устанавливается, и проснулся от того, что сосед работает перфоратором. Шум ремонта мешал мужчине спать и он вышел на лестничную клетку и постучал в соседнюю дверь, но ему не открыли. Тогда мужчина вышел на улицу и бросил кирпич на автомобиль соседа, припаркованный во дворе. 26-летний мужчина – сосед злоумышленника спустился во двор на звук автосигнализации и там на него с криками накинулся нетрезвый человек, который начал угрожать убить его кирпичом.

Окружающие вызвали на помощь полицию, которая быстро нейтрализовала опасную ситуацию.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.119 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде принудительных работ на срок до 2 лет, либо — лишение свободы на срок до 2 лет.