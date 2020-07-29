В Скопинском районе полицейские ликвидировали незаконную посадку мака

В рамках проведения оперативно-профилактической операции «Мак-2020» сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Скопинский» выявили и ликвидировали незаконную посадку наркотикосодержащего растения мак и изъяли у ее владельца маковую солому. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

Оперативникам подразделения по контролю за оборотом наркотиков межмуниципального отдела МВД России «Скопинский» стало известно, что на придомовом участке 53-летнего жителя села Чулково, возможно, произрастает мак. В связи с тем, что некоторые сорта данного растения являются наркосодержащими, их в качестве сырья могут использовать лица, занимающиеся кустарным изготовлением инъекционных наркотиков.

В далеком прошлом хозяин домовладения имел в своей биографии судимости за кражи, однако в последние годы в поле зрения полиции не оказывался. Оперативники провели в домовладении сельчанина санкционированное судом обследование и обнаружили, что за домом на специально огороженном участке культивируются 250 растений мака. В самом жилище оперативники обнаружили 363 грамма маковой соломы в высушенном виде. Незаконная плантация ликвидирована.

В настоящее время следствие выясняет, с какой целью мужчина выращивал мак.

Возбуждены уголовные дела по ч.1 ст.228 УК РФ (незаконное приобретение, изготовление и хранение наркотиков в значительном размере) и ч.1 ст.228 УК РФ (незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства, в особо крупном размере), которая предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.