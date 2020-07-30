В Клепиковском районе девушка-водитель сбила юную велосипедисту

В ДТП в Клепиковском районе пострадала 17-летняя велосипедистка. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.
ДТП случилось в среду, 29 июля, в 14.00 у дома №13 на улице Есенина в Клепиках. Наезд на велосипедистку совершила 19-летняя местная жительница, управлявшая автомобилем «Ниссан Альмера».
Пострадавшей потребовалась помощь медиков. По факту случившегося проводится проверка.
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