Ушёл из жизни Почётный гражданин Касимова Михаил Силков

Ушёл из жизни Почётный гражданин города Касимова Михаил Петрович Силков. Об этом сообщает Касимов МЕДИА.

Михаил Петрович Силков много лет трудился в отрасли связи, с 1976 года занимал руководящие должности. За годы руководства Касимовским УЭС много сделал для развития средств связи Касимовского района. Неоднократно награждался почётными грамотами, имеет знак «Почетный радист», знак отличия «За заслуги перед обществом».

Михаил Силков собрал коллекцию предметов старины и в 2007 году основал частный музей «Русский самовар», в котором представлены более 250 экземпляров самоваров – каждый со своей историей. Кроме того, в экспозиции представлены и другие предметы русского быта: люстры, подсвечники, посуда, подносы. Выставочные экспозиции размещены в трех залах, общей площадью 320 кв.м.

Музей «Русский самовар» стал визитной карточкой Касимова, посмотреть уникальную коллекцию приезжают не только жители нашей страны, но и иностранцы.

В 2014 году открыл музей колоколов. В музее представлена личная коллекция. Она насчитывает несколько сотен колоколов.