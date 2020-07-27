Понедельник, 27 июля, 2020
22.7 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту
Новости РязаниОбщество

Ушёл из жизни Почётный гражданин Касимова Михаил Силков

7info

Ушёл из жизни Почётный гражданин города Касимова Михаил Петрович Силков. Об этом сообщает Касимов МЕДИА.

Михаил Петрович Силков много лет трудился в отрасли связи, с 1976 года занимал руководящие должности. За годы руководства Касимовским УЭС много сделал для развития средств связи Касимовского района. Неоднократно награждался почётными грамотами, имеет знак «Почетный радист», знак отличия «За заслуги перед обществом».

Михаил Силков собрал коллекцию предметов старины и в 2007 году основал частный музей «Русский самовар», в котором представлены более 250 экземпляров самоваров – каждый со своей историей. Кроме того, в экспозиции представлены и другие предметы русского быта: люстры, подсвечники, посуда, подносы. Выставочные экспозиции размещены в трех залах, общей площадью 320 кв.м.

Музей «Русский самовар» стал визитной карточкой Касимова, посмотреть уникальную коллекцию приезжают не только жители нашей страны, но и иностранцы.

В 2014 году открыл музей колоколов. В музее представлена личная коллекция. Она насчитывает несколько сотен колоколов.

- Advertisement -

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram
‡агрузка...
Комментарии для сайта Cackle
Предыдущая статьяВ Рязанской области выявлено ещё 28 случаев заражения коронавирусом
Следующая статьяИз-за аварии в Рязани массово отключили холодную воду

НОВОСТИ РЯЗАНИ

В ДТП на Шабулина пострадали два человека

Новости Рязани
В результате ДТП на проезде Шабулина в Рязани пострадали два человека. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области. 
Узнать больше

В Рязани задержали браконьера

Новости Рязани
В Рязани задержали мужчину, подозреваемого в браконьерстве, сообщает пресс-служба региональной Росгвардии. Нарушителя удалось обнаружить в ходе совместного рейда спасателей...
Узнать больше

Какие законы вступают в силу в августе

Акценты
Защита прав подпавших под сокращение на работе, новые тарифы ОСАГО, отмена разрешения на работу для студентов-иностранцев и другие нововведения последнего месяца лета....
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

«ФосАгро-Регион» поможет Рязанской области реализовать свой аграрный потенциал

Новости Рязани
На прошлой неделе в Рязанской области состоялось одно из самых ожидаемых событий в сельско-хозяйственной отрасли региона – выставка «День поля 2020». В...
Узнать больше

Синоптики рассказали о погоде на понедельник в Рязанской области

Новости Рязани
ГУ МЧС России по Рязанской области опубликовало прогноз погоды на понедельник. 27 июля в Рязанской области ожидается переменная облачность....
Узнать больше

День поля в Рязанской области: От первого снопа до техники нового поколения

Акценты
Конец июля. Лето перевалило за середину и стремительно приближается к осени. И напоминают нам об этом не только ставшие по-осеннему холодными вечера...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Какие законы вступают в силу в августе

Акценты
Защита прав подпавших под сокращение на работе, новые тарифы ОСАГО, отмена разрешения на работу для студентов-иностранцев и другие нововведения последнего месяца лета....
Узнать больше

День поля в Рязанской области: От первого снопа до техники нового поколения

Акценты
Конец июля. Лето перевалило за середину и стремительно приближается к осени. И напоминают нам об этом не только ставшие по-осеннему холодными вечера...
Узнать больше

Главное – поддержка. ВТБ помогает клиентам пережить «коронавирусные» времена

Акценты
Пандемия коронавируса внесла значительные изменения в нашу жизнь. Конечно же, затронула она и банковский бизнес. И нельзя не сказать, что ведущие его...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+