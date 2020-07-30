У наплавного моста в Спасском районе установили светофоры

У наплавного моста через Оку у села Троица Спасского района появились светофоры. Об этом сообщает сайт издательства «Пресса».

Однопутный мост начала работать летом прошлого года. Разъехаться на нём встречным автомобилям нельзя. До этого водителям приходилось ждать, пока проедут встречные автомобили, из-за этого образовывались пробки.

Со среды, 29 июля, у моста начали работать светофоры. В каждую сторону зелёный сигнал горит по 5 минут. Этого времени достаточно, чтобы перебраться на другой берег.