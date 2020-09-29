Президент региональной штаб квартиры KIA Motors Rus & CIS Чжин-Ха Ким посетил старейший дилерский центр «Рязаньавто»

В среду, 23 сентября, в рамках рабочей поездки президент KIA Motors Rus & CIS Чжин-Ха Ким посетил дилерский центр «Рязаньавто». Почетного гостя встретил владелец старейшего дилерского центра KIA в Рязани Евгений Романов.

Чжин-Ха Кимом была дана оценка деятельности дилерского центра «Рязаньавто». Так, благодаря грамотному руководству, в Рязани удалось сохранить уровень продаж автомобилей линейки KIA даже в пандемию. Евгений Романов обратил внимание Чжин-Ха Кима на то, что в период распространения коронавируса специалисты центра уделяют особое внимание здоровью посетителей. Дилерский центр работает с соблюдением мер, предписанных Роспотребнадзором.

Руководитель дилерского центра «Рязаньавто» провел экскурсию по трем отдельно-стоящим зданиям сервисной зоны, а также показал новый просторный шоу-рум для автомобилей с пробегом, мотовелотехники и запасных частей. Президент KIA Motors Rus & CIS поблагодарил руководство дилерского центра за радушный приём на рязанской земле.







