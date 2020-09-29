Вторник, 29 сентября, 2020
14.7 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту
Новости РязаниОбщество

Президент региональной штаб квартиры KIA Motors Rus & CIS Чжин-Ха Ким посетил старейший дилерский центр «Рязаньавто»

Елена Лобанова

В среду, 23 сентября, в рамках рабочей поездки президент KIA Motors Rus & CIS Чжин-Ха Ким посетил дилерский центр «Рязаньавто». Почетного гостя встретил владелец старейшего дилерского центра KIA в Рязани Евгений Романов.

Чжин-Ха Кимом была дана оценка деятельности дилерского центра «Рязаньавто». Так, благодаря грамотному руководству, в Рязани удалось сохранить уровень продаж автомобилей линейки KIA даже в пандемию. Евгений Романов обратил внимание Чжин-Ха Кима на то, что в период распространения коронавируса специалисты центра уделяют особое внимание здоровью посетителей. Дилерский центр работает с соблюдением мер, предписанных Роспотребнадзором.

Руководитель дилерского центра «Рязаньавто» провел экскурсию по трем отдельно-стоящим зданиям сервисной зоны, а также показал новый просторный шоу-рум для автомобилей с пробегом, мотовелотехники и запасных частей. Президент KIA Motors Rus & CIS поблагодарил руководство дилерского центра за радушный приём на рязанской земле.

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

Комментарии для сайта Cackle

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Рязанцев осудили на 20 лет за жестокое убийство знакомого молотком

Новости Рязани
Двух рязанцев осудили на 20 лет за убийство своего знакомого. Мужчины жестоко расправились с погибшим с помощью молотка, сообщает пресс-служба следственного комитета...
Узнать больше

Президент региональной штаб квартиры KIA Motors Rus & CIS Чжин-Ха Ким посетил старейший дилерский центр «Рязаньавто»

Новости Рязани
В среду, 23 сентября, в рамках рабочей поездки президент KIA Motors Rus & CIS Чжин-Ха Ким посетил дилерский центр «Рязаньавто». Почетного гостя...
Узнать больше

В Рязани изменится маршрут автобуса №11 на время реконструкции моста на улице Ленина

Администрация
В понедельник, 28 сентября, представители администрации встретились с жителями поселка Борки и обсудили организацию движения автобуса №11 на время реконструкции Астраханского моста...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

С заботой о старшем поколении. Пожилые рязанцы получат подарки от «Альфа-стоматологии»

Новости Рязани
Клиника «Альфа-стоматология» по праву завоевала авторитет социально-ориентированный организации. Её специалисты не раз проводили интерактивные занятия для малышей, рассказывая им о правилах гигиены...
Узнать больше

В Рязани начала работу новая радиостанция

Новости Рязани
В понедельник, 28 сентября, в Рязани начала вещание новая музыкально-информационная радиостанция «ТКР ФМ».
Узнать больше

Из-за ремонта моста запретят парковку на пяти улицах в центре Рязани

Администрация
Сообщается, что парковку запретят с момента перекрытия движения по мосту через Лыбедь и до момента окончания работ.
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Какие законы вступают в силу в октябре

Акценты
Новые правила для продления выплат семьям с детьми, зачисление пенсий и соцвыплат на карты «Мир», упрощение заключения договора ОСАГО, запрет на курение кальянов в кафе
Узнать больше

Родитель и учитель. Как общаться без конфликтов

Акценты
Начался новый учебный год. После дистанционного обучения поход в школу был таким долгожданным для многих детей и особенно для родителей. Столько страхов...
Узнать больше

Стань другом для ребёнка из детского дома

Акценты
Автономная некоммерческая организация поддержки интересов семьи и детства «ПроДетство» (Рязань) совместно с Благотворительным фондом «Солнечный город» при поддержке Фонда президентских грантов объявляют...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефон: +7 (920) 639-91-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+