На поддержку региональных бюджетов направят 200 миллиардов рублей

-

Во время совещания, посвящённого вопросам поддержки экономики, бизнеса, занятости и доходов граждан в условиях борьбы с эпидемией коронавируса президент Владимир Путин заявил о дополнительной финансовой помощи регионам.

На обеспечение устойчивости и сбалансированности региональных бюджетов будет дополнительно направлено 200 миллиардов рублей.

Субъекты Федерации получат возможность гибко использовать эти средства, направлять их на реализацию региональных мер поддержки занятости и деловой активности, на выплату пособий и зарплат бюджетникам, решение самых неотложных социальных вопросов и помощь людям.

– В условиях пандемии у многих предприятий и граждан существенно снизились доходы. Часть предприятий закрыты, часть работают не в полной мере. Соответственно, уменьшаться налоги, которые являются основой для регионального бюджета. В сложившейся ситуации поддержка государства будет очень актуальной и необходимой, – подчеркнула депутат Госдумы от Рязанской области Елена Митина.