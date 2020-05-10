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Любимов издал распоряжение о смягчении ограничений по коронавирусу

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Губернатор Рязанской области Николай Любимов подписал распоряжение, смягчающее ограничения из-за коронавируса. Полный текст документа опубликован на сайте газеты «Рязанские ведомости». 

Распоряжение отменяет ряд введённых ранее ограничений. В частности, с 12 мая в Рязани общественный транспорт возобновляет свою работу в нормальном режиме. Начинают работать некоторые предприятия. 

Подробнее об этом мы уже писали ранее. 

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