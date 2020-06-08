Центру Рязани планируют придать статус исторического поселения

Центр Рязани может получить статус исторического поселения. Об этом губернатор Рязанской области Николай Любимов заявил в пятницу, 5 июня, на совещании с представителями банковского сектора и строительных компаний.
Однако, этот статус не означает запрет на строительство в центре.
– Не будет так, как в пределах объекта «Есенинская Русь». Это другое. Тем не менее, ограничения нужны, чтобы потом нашим детям и внукам все смотрели в глаза, не отводя их, — заявил глава региона.
По словам Любимова, этот статус будет означать сохранение исторического облика центральных улиц и домов.
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