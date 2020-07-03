Алексей Суздальницкий возглавил банковский бизнес группы «Открытие» в Рязанской области

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Алексей Суздальницкий назначен управляющим банковского бизнеса группы «Открытие» в Рязанской области. В зоне ответственности управляющего развитие эффективного розничного и корпоративного бизнеса банка «Открытие», а также совершенствование сервисных моделей во всех офисах банка, расположенных на территории Рязанской области.

Алексей Суздальницкий родился в Иркутске. Окончил Национальный исследовательский Иркутский государственный технический университет по специальности «Экономика и управление на предприятии». Работу в банковской сфере начал в 2006 году, пройдя путь от специалиста кредитного отдела до руководителя центра корпоративного и инвестиционного бизнеса банка «Открытие» в Иркутской области, Республике Бурятия и Забайкальском крае. Общий стаж работы в банковском бизнесе более 16 лет.

«Результаты работы банка «Открытие» в Рязанской области за полугодие, несмотря на работу в сложной эпидемиологической обстановки, меня приятно удивили. По основному розничному продукту – кредитованию наличными банк в регионе вырос в 2 раза (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). По кредитным картам показатель увеличился в 5,6 раза. Основной прорыв банк совершил на рынке регионального ипотечного кредитования. Таких результатов удалось достичь благодаря команде профессионалов, которые по-настоящему любят свою работу. Для меня большая честь стать частью этой команды единомышленников. Наш банк планирует активно наращивать кредитование на местном рынке, совершенствовать сеть своих отделений. Клиентоориентированный подход и постоянное улучшение качества обслуживания — приносят более значительный финансовый результат и уважение клиентов», – отметил Алексей Суздальницкий, управляющий банка «Открытие» в Рязани.