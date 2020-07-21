16 отделений почтовой связи Рязанской области доступны для визита по предварительной записи

Записаться заранее на обслуживание в Рязанские отделения Почты России теперь возможно онлайн на сайте компании или через мобильное приложение.

Напомним, в мае сервис стал доступен в 5 отделениях, а на сегодняшний день предварительная запись работает уже в 16 отделениях почтовой связи, 10 из них расположены в городе Рязань, остальные в Рязанской области.

Записаться необходимо не менее чем за 1 час до планируемого визита в отделение почтовой связи.

Для обслуживания по предварительной записи в каждом из указанных отделений будут выделены одно или два окна. Номер окна отобразится в момент оформления заявки. Изменить время или отменить запись возможно также на сайте www.pochta.ru и в мобильном приложении.

В Рязани услуга доступна в 10 почтовых отделениях, а именно:

390000 г. Рязань, улица Почтовая, д.49

390005 г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 60/2

390006 г. Рязань, ул. Грибоедова, д.3

390010 г. Рязань, ул. Бронная, д. 13

390026 г. Рязань, ул. Ленинского комсомола, д. 107

390035 г. Рязань, ул. Гоголя, д. 44

390037 г. Рязань, ул. Новоселов, д.5

390039 г. Рязань, ул. Станкозаводская, д.27

390044 г. Рязань, ул. Крупской, д.19, корпус 1

390048 г. Рязань, ул. Новосёлов, д.31

Кроме того, услуга доступна в 6 отделениях почтовой связи, расположенных в районных центрах региона, среди них:

391300 Рязанская обл, г.Касимов, ул. Ленина, д.13

391800 Рязанская обл, г.Скопин, ул. Комсомольская, д.1

391434 Рязанская обл, г. Сасово, пр.Свободы, д.19

391710 Рязанская обл, Михайловский р-н, г Михайлов, ул. Пронская, д. 25.

391550 Рязанская обл, г. Шацк, ул. Комсомольская, д.1

391160 Рязанская обл, Пронский р-н, г. Новомичуринск, ул. Волкова, д.18.