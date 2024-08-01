События в зоне проведения специальной военной операции развиваются с высокой скоростью. ВСУ не удаётся остановить продвижение российских войск ни с помощью военной техники НАТО, ни с поддержкой Запада. Хотя крупномасштабного падения фронта пока не наблюдается, ясный итог операции становится понятным даже нашим западным противникам. Экстрасенс Аделина Панина в разговоре с МК озвучила временные рамки завершения СВО и предсказала важные события, способные привести к окончанию противостояния.

Аделина считает: уже в ближайшее время на Украине вероятны значительные революционные изменения. Может произойти громкое свержение власти. Это вполне возможно, так как население уже на пределе из-за действий правительства, которое толкает людей на войну ради чужих интересов. Становится явным, что народ начинает сопротивляться: поджоги, протесты против бесчинств с мобилизацией: негодование будет нарастать, и киевская власть уже не сможет это остановить.

Ясновидящая обращает внимание, что западные лидеры перестают игнорировать реальность.

— На Западе уже не могут закрывать глаза на происходящее, — продолжает Аделина Панина. – Именно поэтому позиция западных элит даже в медийном пространстве стала более мягкой. Если раньше многие наши враги были уверены, что Россию можно попытаться победить на поле боя, то сейчас понимают: этого не произойдет никогда.

По мнению Аделины Паниной, в ближайшем будущем ВС РФ займут стратегически выгодные позиции на фронте. И после этого у Украины всё рухнет, словно карточный домик.

— Я вижу, что конфликт будет снижен до минимума уже к зиме. В конце года – ноябре, декабре – боевые действия фактически прекратятся. А последствия мы будем разбирать до весны следующего года. Но в целом ситуация уже приближается к окончанию. И Россия выйдет непременно победителем, — убеждена провидица.

Ранее Аделина Панина уже подробно описывала завершение спецоперации на Украине. Она уверяет, что всё закончится мирными переговорами. Для многих итоги окажутся неожиданными.

— Судьба Харькова и Киева предрешена, – говорит экстрасенс. – Я вижу, что по окончании СВО Харьков может перейти под контроль нашей страны. Киев останется центром Украины. В следующем году активные боевые действия прекратятся. Хотя, конечно, отголоски будут давать о себе знать ещё в течение нескольких лет. Но, как я уже говорила, Россия значительно укрепит свои позиции в мире. Потому что мы делаем правое дело: противостоим врагу, и мировое сообщество это прекрасно видит, — заверила провидица.

Печальная судьба Зеленского: что ждёт в ближайшее время просроченного президента?

Экстрасенс из Подмосковья Инна Мишина заявляла: специальная военная операция на Украине может продолжиться вплоть до 2025 года. Но при этом Владимир Зеленский покинет президентское кресло намного раньше. К ноябрю 2024 года конфликт начнёт утихать, продлится до 2025 года, и Зеленского на посту президента к тому моменту провидица не видит. Уход из публичного поля Владимира Зеленского станет для мировой общественностью настоящим потрясением. Он просто исчезнет.

— Вероятно, что его отставка состоится по состоянию здоровья, возможно, даже из-за внезапной кончины. Зеленский не хочет уходить, но ему придётся. Случится это в холодное время года, — убеждает Инна Мишина.

Печальную судьбу Владимиру Зеленскому сулила известный астролог Тамара Глоба. Ещё летом прошлого года она намекнула на отставку главы киевского режима и обвинения в его адрес. Запад объявит, что политика Зеленского связана только с разрушениями:

— Они уже готовят отступные. Когда будет удобный момент, они его объявят человеком, который всё разрушил, – сказала астролог.

Другая версия развития событий у ясновидящей Галины Янко. Она обратила внимание, что «президент» Украины стремительно теряет поддержку. Его рейтинги снижаются, политики, которые некогда оказывали экс-комику доверие, отворачиваются от него. И самое главное — разочаровывается в Зеленском украинское население. Зеленский понимает, что продолжать устроенную им кровавую бойню становится труднее, поэтому активно готовит план отступления. Зеленский выживет, но на Украине жить не останется:

— Он будет жить за границей, на колбасе. До политики больше его не допустят. Западные лидеры, которые оказывали ему безграничную поддержку, вскоре один за другим будут от него отворачиваться. Это уже заметно и сейчас. Если раньше его принимали в Европе и в Америке как дорого гостя, устраивая роскошные приёмы, то теперь все изменилось. А дальше даже трубки не будут снимать. После бегства из Украины Зеленский будет пытаться что-то делать в кино, будет пытаться реанимировать актёрскую карьеру. Но серьезного успеха у него не будет. Предателей не любят.

Прочитать другие версии по дальнейшей судьбе Владимира Зеленского можно по ссылке.

Что говорила Ванга про окончание СВО?

Предсказания, которые оставила болгарская ясновидящая Ванга, уже ни одно десятилетие поражают людей своей точностью. Поэтому к её словам продолжают обращаться снова и снова. Ванга предвидела будущее и оставила много пророчеств, которые подтверждают актуальные события или предвосхищают те, которым только суждено произойти. Многие из них сохранил журналист Сергей Косторной, которого часто называют кумом Ванги.

В эфире шоу «Пусть говорят» на Первом канале Косторной, который систематизирует слова легендарной провидицы, решил поделиться её предсказанием на 2024 год. Вот что говорила Ванга о событиях этого года в России:

— Это ведь очередной год пяти двоек, он несёт приятные новости. Например, два Дня Победы будут праздновать в 2024-м, — цитирует Сергей Косторной Вангу.

Баба Ванга также обращала внимание, что наступит время, когда начнётся новый цикл, а мир кардинально повернётся. Богатые станут беднее, буду делиться своими ресурсами, а бедные получат часть ресурсов. Ведунья не советовала жить прошлым и предлагала смотреть в будущее, которое неизменно связывала с нашей страной.

Что говорил Владимир Жириновский про 2024 год?

Российский политик Владимир Жириновский, который ушёл из жизни в 2022 году, оставил много прогнозов о ходе политических событий, которые сбываются. Лидер ЛДПР говорил о том, что в 2024 году на Ближнем Востоке развернутся такие события, что все забудут вообще, что такое Украина.

Также было опубликовано «пророчество» Жириновского о сроках объединения Русского мира. Оно содержится в записке политика, которую показал вице-спикер Госдумы РФ Борис Чернышов.

По словам Чернышова, он хранил листки бумаги, на которых основатель ЛДПР записывал свои мысли, так как понимал, что это нужно делать для истории.

— Сейчас даже у самых отъявленных скептиков не осталось сомнений: это был человек потрясающей мудрости, прекрасно образованный, который предсказал многие эпохальные события. В том числе и те, свидетелями которых мы являемся сейчас, — пишет Чернышов.

Записку он нашёл, разбирая архивы. На бумаге Жириновский написал о событиях, которые считает великими.

«Великие события

1791 — Французская революция

1871 — объединение Германии

1917 — Октябрьская революция

2025 — объединение Русского мира в границах СССР как минимум и в границах славянского мира как максимум в 2040».