Опубликовано «пророчество» Жириновского о сроках объединения Русского мира

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов опубликовал в телеграм-канале новое «пророчество» Владимира Жириновского, в котором говорится о сроках объединения Русского мира.

По словам Чернышова, он хранил листки бумаги, на которых основатель ЛДПР записывал свои мысли, так как понимал, что это нужно делать для истории.

— Сейчас даже у самых отъявленных скептиков не осталось сомнений: это был человек потрясающей мудрости, прекрасно образованный, который предсказал многие эпохальные события. В том числе и те, свидетелями которых мы являемся сейчас, — пишет Чернышов.

Новую записку он нашёл, разбирая архивы. На бумаге Жириновский написал о событиях, которые считает великими.

«Великие события

1791 — Французская революция

1871 — объединение Германии

1917 — Октябрьская революция

2025 — объединение Русского мира в границах СССР как минимум и в границах славянского мира как максимум в 2040».

Чернышов обещает публиковать новые уникальные записи уже умершего политика. Верить ли в пророческий дар Жириновского, решайте сами. Но, справедливости ради, отметим, что многие его «предсказания» с течение времени сбылись. Связано это, скорее всего, с тем, что Владимир Вольфович прекрасно разбирался в политической ситуации и хорошо знал историю.