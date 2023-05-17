Опубликовано «пророчество» Жириновского о сроках объединения Русского мира

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов опубликовал в телеграм-канале новое «пророчество» Владимира Жириновского, в котором говорится о сроках объединения Русского мира.
По словам Чернышова, он хранил листки бумаги, на которых основатель ЛДПР записывал свои мысли, так как понимал, что это нужно делать для истории.
Новую записку он нашёл, разбирая архивы. На бумаге Жириновский написал о событиях, которые считает великими.
Чернышов обещает публиковать новые уникальные записи уже умершего политика. Верить ли в пророческий дар Жириновского, решайте сами. Но, справедливости ради, отметим, что многие его «предсказания» с течение времени сбылись. Связано это, скорее всего, с тем, что Владимир Вольфович прекрасно разбирался в политической ситуации и хорошо знал историю.