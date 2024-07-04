Провидица Панина подробно описала конец СВО

Многие задаются вопросом: когда же завершится специальная военная операция на Украине? Преимущество российской армии в спецоперации очевидно, и теперь все ожидают её финала. Как и когда закончится СВО? На вопрос изданию «Московский комсомолец» ответила провидица Аделина Панина.

Панина не сомневается: победа будет на стороне России. В ближайшее время ситуация на фронте кардинально не поменяется. Российские военные продолжат наступать, освобождать новые населённые пункты. Украинские боевики попытаются оказать некоторое сопротивление. Но все уже прекрасно понимают: никакого результата это не принесёт.

Вместе с тем на Украине будут усиливаться проблемы. Во-первых, в населённых пунктах Незалежной будут учащаться перебои электричества. Отключения света будут возникать повсеместно, из-за этого люди будут выражать недовольство. Жёсткая мобилизация на Украине будет только усиливаться. Это тоже вызовет напряжение в обществе. В России же новой волны мобилизации экстрасенс не предвидит – хватает добровольцев.

Аделина Панина уверена, что окончание СВО произойдёт благодаря мирным переговорам. Итоги спецоперации для многих окажутся неожиданными.

— Судьба Харькова и Киева предрешена, – говорит экстрасенс. – Я вижу, что по окончании СВО Харьков может перейти под контроль нашей страны. Киев останется центром Украины. В следующем году активные боевые действия прекратятся. Хотя, конечно, отголоски будут давать о себе знать ещё в течение нескольких лет. Но, как я уже говорила, Россия значительно укрепит свои позиции в мире. Потому что мы делаем правое дело: противостоим врагу, и мировое сообщество это прекрасно видит, — заверила провидица.

Печальная судьба Зеленского: что ждёт в ближайшее время просроченного президента?

Экстрасенс из Подмосковья Инна Мишина заявляла: специальная военная операция на Украине может продолжиться вплоть до 2025 года. Но при этом Владимир Зеленский покинет президентское кресло намного раньше. К ноябрю 2024 года конфликт начнёт утихать, продлится до 2025 года, и Зеленского на посту президента к тому моменту провидица не видит. Уход из публичного поля Владимира Зеленского станет для мировой общественностью настоящим потрясением. Он просто исчезнет.

— Вероятно, что его отставка состоится по состоянию здоровья, возможно, даже из-за внезапной кончины. Зеленский не хочет уходить, но ему придётся. Случится это в холодное время года, — убеждает Инна Мишина.

Печальную судьбу Владимиру Зеленскому сулила известный астролог Тамара Глоба. Ещё летом прошлого года она намекнула на отставку главы киевского режима и обвинения в его адрес. Запад объявит, что политика Зеленского связана только с разрушениями:

— Они уже готовят отступные. Когда будет удобный момент, они его объявят человеком, который всё разрушил, – сказала астролог.

Другая версия развития событий у ясновидящей Галины Янко. Она обратила внимание, что «президент» Украины стремительно теряет поддержку. Его рейтинги снижаются, политики, которые некогда оказывали экс-комику доверие, отворачиваются от него. И самое главное — разочаровывается в Зеленском украинское население. Зеленский понимает, что продолжать устроенную им кровавую бойню становится труднее, поэтому активно готовит план отступления. Зеленский выживет, но на Украине жить не останется:

— Он будет жить за границей, на колбасе. До политики больше его не допустят. Западные лидеры, которые оказывали ему безграничную поддержку, вскоре один за другим будут от него отворачиваться. Это уже заметно и сейчас. Если раньше его принимали в Европе и в Америке как дорого гостя, устраивая роскошные приёмы, то теперь все изменилось. А дальше даже трубки не будут снимать. После бегства из Украины Зеленский будет пытаться что-то делать в кино, будет пытаться реанимировать актёрскую карьеру. Но серьезного успеха у него не будет. Предателей не любят.

Прочитать другие версии по дальнейшей судьбе Владимира Зеленского можно по ссылке.

Что говорила об окончании противостояния Ванга?

Предсказания, которые оставила болгарская ясновидящая Ванга, уже ни одно десятилетие поражают людей своей точностью. Поэтому к её словам продолжают обращаться снова и снова. Ванга предвидела будущее и оставила много пророчеств, которые подтверждают актуальные события или предвосхищают те, которым только суждено произойти. Многие из них сохранил журналист Сергей Косторной, которого часто называют кумом Ванги.

В эфире шоу «Пусть говорят» на Первом канале Косторной, который систематизирует слова легендарной провидицы, решил поделиться её предсказанием на 2024 год. Вот что говорила Ванга о событиях этого года в России:

— Это ведь очередной год пяти двоек, он несёт приятные новости. Например, два Дня Победы будут праздновать в 2024-м, — цитирует Сергей Косторной Вангу.

Баба Ванга также обращала внимание, что наступит время, когда начнётся новый цикл, а мир кардинально повернётся. Богатые станут беднее, буду делиться своими ресурсами, а бедные получат часть ресурсов. Ведунья не советовала жить прошлым и предлагала смотреть в будущее, которое неизменно связывала с нашей страной.

Что ещё предсказывала Ванга на 2024 год?

Ванга предупреждала человечество, что Деревянный Дракон обрушит на мир страшные стихийные бедствия. Всё вокруг буквально будет сотрясаться:

— И горе будет людям! — предупреждала Ванга.

Спровоцировать страшные события может астероид, который упадёт в Тихий океан. Из-за этого возникнут цунами.

Во-вторых, звучали из уст Ванги слова о ходе противостояния Запада и Востока. Конечно, в свою бытность Ванга предсказала спецоперацию на Украине и конфронтацию России и НАТО весьма туманно. Но уже сейчас мы можем соотнести её предсказания с реальными событиями. По словам Ванги, происходящие события в итоге поменяют ход истории. О завершении противостояния можно будет говорить, когда к власти придёт некий «восьмой». Но о ком именно говорила Ванга, пока непонятно. Кто-то считает, что точку в конфликте может поставить новоизбранный президент России Владимир Путин.

В-третьих, В 2024 году, согласно пророчествам Ванги, Европу ждёт тяжелый кризис, а одного из президентов США свалит с ног тяжелый недуг. Для России этот год будет не легче, чем все предыдущие 1200 лет! Не легче, но и не сложнее других.

Кстати, нельзя не вспомнить ещё одно яркое пророчество Ванги. Касается оно, по всей видимости, завершения спецоперации на Украине.