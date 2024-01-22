Пророчества болгарской провидицы Ванги, которая ушла из жизни в конце XX века, продолжают приковывать к себе внимания общественности даже через 30 лет. Всё дело в том, что они не только помогают понимать происходящее в мире, но и дают подсказки к будущему. Правда, далеко не всегда открывшиеся ясновидящей тайны сулят позитивные события. Такая ситуация сложилась с предсказаниями на 2024 год, которые оказались по-настоящему пугающими. Их разобрали журналисты канала НТВ в программе «Новые русские сенсации».

Во-первых, Ванга предупреждала человечество, что Деревянный Дракон обрушит на мир страшные стихийные бедствия. Всё вокруг буквально будет сотрясаться:

— И горе будет людям! — предупреждала Ванга.

Спровоцировать страшные события может астероид, который упадёт в Тихий океан. Из-за этого возникнут цунами.

Во-вторых, звучали из уст Ванги слова о ходе противостояния Запада и Востока. Конечно, в свою бытность Ванга предсказала спецоперацию на Украине и конфронтацию России и НАТО весьма туманно. Но уже сейчас мы можем соотнести её предсказания с реальными событиями. По словам Ванги, происходящие сейчас события в итоге поменяют ход истории. О завершении противостояния можно будет говорить, когда к власти придёт некий «восьмой». Но о ком именно говорила Ванга, пока непонятно. Речь может идти, например, о новоизбранным президенте Украины. А кто-то считает, что точку в конфликте может поставить президент России.

В-третьих, В 2024 году, согласно пророчествам Ванги, Европу ждёт тяжелый кризис, а одного из президентов США свалит с ног тяжелый недуг. Для России этот год будет не легче, чем все предыдущие 1200 лет! Не легче, но и не сложнее других.

Кстати, нельзя не вспомнить ещё одно яркое пророчество Ванги. Касается оно, по всей видимости, завершения спецоперации на Украине.

— Проблемы у Киева продлятся не более двух лет. В морозы начнётся, в жару закончится и двух лет не пройдёт, — сказала Ванга. При этом мы видим, что срок СВО уже приближается к отметке 2 года.

Полный текст пророчества Ванги о судьбах России и Украины можно прочитать здесь.