Запад уже готовится списать «просроченного» президента Украины Владимира Зеленского. Такие данные обнародовала служба внешней разведки РФ. Наиболее подходящим кандидатом вместо Зеленского в США считают бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Президент России Владимир Путин озвучил, что всё это произойдёт в Незалежной уже в первой половине 2025 года.
О том, что Владимир Зеленский скоро отправится в отставку, говорили многие российские эзотерики. 7info предлагает вспомнить самые яркие прогнозы о судьбе и будущем «кровавого клоуна».
«Он просто исчезнет»
Экстрасенс из Подмосковья Инна Мишина заявляла: специальная военная операция на Украине может продолжиться вплоть до 2025 года. Но при этом Владимир Зеленский покинет президентское кресло намного раньше. К ноябрю 2024 года конфликт начнёт утихать, продлится до 2025 года, и Зеленского на посту президента к тому моменту провидица не видит. Уход из публичного поля Владимира Зеленского станет для мировой общественностью настоящим потрясением. Он просто исчезнет.
«Его объявят человеком, который всё разрушил»
Печальную судьбу Владимиру Зеленскому сулила известный астролог Тамара Глоба. Ещё летом прошлого года она намекнула на отставку главы киевского режима и обвинения в его адрес. Запад объявит, что политика Зеленского связана только с разрушениями:
«До политики больше его не допустят»
Другая версия развития событий у ясновидящей Галины Янко. Она обратила внимание, что «президент» Украины стремительно теряет поддержку. Его рейтинги снижаются, политики, которые некогда оказывали экс-комику доверие, отворачиваются от него. И самое главное — разочаровывается в Зеленском украинское население. Зеленский понимает, что продолжать устроенную им кровавую бойню становится труднее, поэтому активно готовит план отступления. Зеленский выживет, но на Украине жить не останется:
«Он осознает уже после бегства из Украины»
Ещё одно пророчество о Зеленском также принадлежит Янко. Галина предрекала, что у «президента» намечаются серьёзные проблемы со здоровьем. Недуг касается сердечно-сосудистой системы. Проблемы будут только усугубляться:
«Всё завершится трибуналом»
Уже знакомая нам Инна Мишина подтвердила новыми предсказаниями свои же слова о смерти Владимира Зеленского. Ей приснился сон, в котором ярко читалась дальнейшая незавидная судьба украинского президента.
Вместе с тем Мишина назвала предположительные даты, когда Зеленский может пойти под суд. Это может случиться 2, 5, 22 или 25 ноября.
«Зеленский — последний президент Украины»
Нельзя не вспомнить пророчество покойного политика, лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского. Ужасающую судьбу тогда ещё подающему якобы какие-то надежды, улыбающемуся пареньку в красивом костюме Зеленскому Жириновский привлёк ещё в 2019 году, когда тот одержал победу на выборах.
— Зеленский — последний президент Украины, — прогремели слова политика. — Эти выборы последние были. В 2024 году выборов у вас не будет. Потому что не будет страны под названием «Украина»…
«Повторит судьбу Саакашвили»
Яркое пророчество о судьбе Владимира Зеленского оставил известный экстрасенс Зираддин Рзаев. Просроченного главу киевского режима, по словам Рзаева, ждёт крайне незавидная участь. Политик оказался в западне.
Согласно пророчество Зираддина, Зеленский пройдёт по стопам бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили.