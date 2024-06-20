Запад уже готовится списать «просроченного» президента Украины Владимира Зеленского. Такие данные обнародовала служба внешней разведки РФ. Наиболее подходящим кандидатом вместо Зеленского в США считают бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Президент России Владимир Путин озвучил, что всё это произойдёт в Незалежной уже в первой половине 2025 года.

О том, что Владимир Зеленский скоро отправится в отставку, говорили многие российские эзотерики. 7info предлагает вспомнить самые яркие прогнозы о судьбе и будущем «кровавого клоуна».

«Он просто исчезнет»

Экстрасенс из Подмосковья Инна Мишина заявляла: специальная военная операция на Украине может продолжиться вплоть до 2025 года. Но при этом Владимир Зеленский покинет президентское кресло намного раньше. К ноябрю 2024 года конфликт начнёт утихать, продлится до 2025 года, и Зеленского на посту президента к тому моменту провидица не видит. Уход из публичного поля Владимира Зеленского станет для мировой общественностью настоящим потрясением. Он просто исчезнет.

— Вероятно, что его отставка состоится по состоянию здоровья, возможно, даже из-за внезапной кончины. Зеленский не хочет уходить, но ему придётся. Случится это в холодное время года, — убеждает Инна Мишина.

«Его объявят человеком, который всё разрушил»

Печальную судьбу Владимиру Зеленскому сулила известный астролог Тамара Глоба. Ещё летом прошлого года она намекнула на отставку главы киевского режима и обвинения в его адрес. Запад объявит, что политика Зеленского связана только с разрушениями:

— Они уже готовят отступные. Когда будет удобный момент, они его объявят человеком, который всё разрушил, – сказала астролог.

«До политики больше его не допустят»

Другая версия развития событий у ясновидящей Галины Янко. Она обратила внимание, что «президент» Украины стремительно теряет поддержку. Его рейтинги снижаются, политики, которые некогда оказывали экс-комику доверие, отворачиваются от него. И самое главное — разочаровывается в Зеленском украинское население. Зеленский понимает, что продолжать устроенную им кровавую бойню становится труднее, поэтому активно готовит план отступления. Зеленский выживет, но на Украине жить не останется:

— Он будет жить за границей, на колбасе. До политики больше его не допустят. Западные лидеры, которые оказывали ему безграничную поддержку, вскоре один за другим будут от него отворачиваться. Это уже заметно и сейчас. Если раньше его принимали в Европе и в Америке как дорого гостя, устраивая роскошные приёмы, то теперь все изменилось. А дальше даже трубки не будут снимать. После бегства из Украины Зеленский будет пытаться что-то делать в кино, будет пытаться реанимировать актёрскую карьеру. Но серьезного успеха у него не будет. Предателей не любят.

«Он осознает уже после бегства из Украины»

Ещё одно пророчество о Зеленском также принадлежит Янко. Галина предрекала, что у «президента» намечаются серьёзные проблемы со здоровьем. Недуг касается сердечно-сосудистой системы. Проблемы будут только усугубляться:

— Ему надо прекратить увлекаться всем тем, что наносит организму вред. Но это он осознает уже после бегства из Украины, — говорит Янко.

«Всё завершится трибуналом»

Уже знакомая нам Инна Мишина подтвердила новыми предсказаниями свои же слова о смерти Владимира Зеленского. Ей приснился сон, в котором ярко читалась дальнейшая незавидная судьба украинского президента.

— Огромный крест горел, люди были очень злы в отношении Зеленского, а у него глаза мутные, заплывшие, как у загнанного дикого зверя. Он получил возмездие за боль и страдания, которые причинил, — пересказывает ясновидящая сновидение.

Вместе с тем Мишина назвала предположительные даты, когда Зеленский может пойти под суд. Это может случиться 2, 5, 22 или 25 ноября.

«Зеленский — последний президент Украины»

Нельзя не вспомнить пророчество покойного политика, лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского. Ужасающую судьбу тогда ещё подающему якобы какие-то надежды, улыбающемуся пареньку в красивом костюме Зеленскому Жириновский привлёк ещё в 2019 году, когда тот одержал победу на выборах.

— Зеленский — последний президент Украины, — прогремели слова политика. — Эти выборы последние были. В 2024 году выборов у вас не будет. Потому что не будет страны под названием «Украина»…

«Повторит судьбу Саакашвили»

Яркое пророчество о судьбе Владимира Зеленского оставил известный экстрасенс Зираддин Рзаев. Просроченного главу киевского режима, по словам Рзаева, ждёт крайне незавидная участь. Политик оказался в западне.

— Зеленский уже сейчас находится в безвыходном положении: рейтинг на Украине падает, поддержки на Западе почти нет. И дальше ситуация будет только усугубляться. Он ради своих хотелок убил сотни тысяч молодых украинцев. Расплата за это придёт уже скоро, — предупредил провидец.

Согласно пророчество Зираддина, Зеленский пройдёт по стопам бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили.