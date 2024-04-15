Вторник, 16 апреля, 2024

Экстрасенс Мишина увидела дату трибунала над Зеленским

Автор: 7info7

Опубликовано

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Владимир Зеленский, глава киевского режима, совсем скоро может понести заслуженное наказание за все военные преступления, к которым причастен. До трибунала над ним остались считанные месяцы, уверяет популярная провидица Инна Мишина.

Интернет-изданию «Подмосковье сегодня» экстрасенс рассказала: ей приснился сон, в котором ярко читалась дальнейшая незавидная судьба украинского президента.

— Огромный крест горел, люди были очень злы в отношении Зеленского, а у него глаза мутные, заплывшие, как у загнанного дикого зверя. Он получил возмездие за боль и страдания, которые причинил, — пересказывает она сновидение.

Вместе с тем Мишина назвала предположительные даты, когда Зеленский может пойти под суд. Это может случиться 2, 5, 22 или 25 ноября.

О судьбе Владимира Зеленского сейчас размышляют многие провидцы и все, как один, вторят о печальном финале жизни главы Незалежной. Галина Янко, например, увидела, что после разгрома Зеленский сбежит с Украины.

— Он будет жить за границей, на колбасе. До политики больше его не допустят. Западные лидеры, которые оказывали ему безграничную поддержку, вскоре один за другим будут от него отворачиваться. Это уже заметно и сейчас. Если раньше его принимали в Европе и в Америке как дорого гостя, устраивая роскошные приёмы, то теперь все изменилось. А дальше даже трубки не будут снимать. После бегства из Украины Зеленский будет пытаться что-то делать в кино, будет пытаться реанимировать актёрскую карьеру. Но серьёзного успеха у него не будет. Предателей не любят, — утверждает Янко

Рассказала она и о проблемах со здоровьем, которые свалятся на Зеленского. Недуг касается сердечно-сосудистой системы. Проблемы будут только усугубляться:

— Ему надо прекратить увлекаться всем тем, что наносит организму вред. Но это он осознает уже после бегства из Украины, — говорит провидица

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