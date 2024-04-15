Владимир Зеленский, глава киевского режима, совсем скоро может понести заслуженное наказание за все военные преступления, к которым причастен. До трибунала над ним остались считанные месяцы, уверяет популярная провидица Инна Мишина.
Вместе с тем Мишина назвала предположительные даты, когда Зеленский может пойти под суд. Это может случиться 2, 5, 22 или 25 ноября.
О судьбе Владимира Зеленского сейчас размышляют многие провидцы и все, как один, вторят о печальном финале жизни главы Незалежной. Галина Янко, например, увидела, что после разгрома Зеленский сбежит с Украины.
Рассказала она и о проблемах со здоровьем, которые свалятся на Зеленского. Недуг касается сердечно-сосудистой системы. Проблемы будут только усугубляться: