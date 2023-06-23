Пятница, 23 июня, 2023
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Тамара Глоба заявила, что Запад предъявит серьёзное обвинение Зеленскому

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Владимир Зеленский, фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Запад уже в ближайшее время предъявит серьёзное обвинение президенту Украины Владимиру Зеленскому. В этом убеждена популярный российский астролог Тамара Глоба.

В эфире программы «Прямой эфир» Глоба заявила: руководителя киевского режима обвинят в том, что его политика связана лишь с одними разрушениями.

– Они уже готовят отступные. Когда будет удобный момент, они его объявят человеком, который все разрушил, – сказала астролог.

Ранее популярный математик-пророк Сидит Афган рассчитал, когда на Украине сменится власть. Так, для Владимира Зеленского финальным и роковым может стать июль 2023 года. В этот месяц он может лишиться своего президентского кресла. Возможно, предсказания двух провидцев как-то связаны между собой.

Судьбой президента Украины интересуются и другие эзотерики. Так, например, совсем недавно экстрасенсу Инне Мишиной открылось незавидное будущее политика. В ближайшее время ему не останется ничего, кроме как сдать свои позиции.

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