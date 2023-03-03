Известный математик Сидик Афган, по своей уникальной формуле предсказывающий даты важных мировых событий, на этот раз обратился к судьбе Украине. Он рассчитал, когда на Украине сменится власть.

Для главы киевского режима Владимира Зеленского финальным и роковым может стать июль 2023 года. В этот месяц он может лишиться президентского кресла.

В целом 2023 год будет неспокойным для всего мира, считает Афган. По сравнению с ним даже 2022 год покажется людям стабильным и предсказуемым.