Пятница, 3 марта, 2023
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Пророк-математик Сидик Афган рассчитал, когда на Украине сменится власть

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Владимир Зеленский, фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Известный математик Сидик Афган, по своей уникальной формуле предсказывающий даты важных мировых событий, на этот раз обратился к судьбе Украине. Он рассчитал, когда на Украине сменится власть.

Для главы киевского режима Владимира Зеленского финальным и роковым может стать июль 2023 года. В этот месяц он может лишиться президентского кресла.

В целом 2023 год будет неспокойным для всего мира, считает Афган. По сравнению с ним даже 2022 год покажется людям стабильным и предсказуемым.

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