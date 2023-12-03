Владимира Зеленского ждёт расплата за жизни погибших украинцев. Об этом в интервью «Московскому комсомольцу» рассказал популярный экстрасенс Зираддин Рзаев.

Издание цитирует слова провидца: бывшего комика и кровожадного президента ждёт незавидная участь:

— Зеленский оказался в западне, — убеждён Рзаев. Последние два года он так активно попрошайничал, что надоел всем. Он любит ныть, а это на Западе никому не нравится. Кроме того, все понимают, что он – зависимый человек. Зеленский уже сейчас находится в безвыходном положении: рейтинг на Украине падает, поддержки на Западе почти нет. И дальше ситуация будет только усугубляться. Он ради своих хотелок убил сотни тысяч молодых украинцев. Расплата за это придёт уже скоро.

Так, экстрасенс убеждён, что Владимир Зеленский повторит судьбу грузинского президента Михаила Саакашвили.

Ранее экстрасенс Мишина предсказала, когда Зеленский уйдёт в отставку. Специальная военная операция на Украине может продолжиться вплоть до 2025 года, по её словам. Но при этом Владимир Зеленский покинет президентское кресло намного раньше:

— Я вижу, что уже к ноябрю 2024 года конфликт начнёт утихать. Он продлится до 2025 года, но Зеленского я на посту президента уже не вижу. Им станет другой человек, — рассказала Мишина.

Ранее экстрасенс Аделина Панина увидела, почему Зеленский отмахивается от мирных переговоров. Глава киевского режима делает это не просто так. Политик действуют по особой указке, также в его действиях есть политический умысел.

— То, что Зеленский не соглашается на мирные переговоры, – игра на украинскую аудиторию, – сказала ясновидящая в интервью МК. – Он говорит об этом по указке сверху. Как только придёт время, а оно придет уже в ближайший год, вся его риторика изменится.

Панина также увидела, что перед Владимиром Зеленским поставили ультиматум о мирном завершении спецоперации. Скорее всего, переговоры могу стартовать уже в ближайшее время.