Глава Киевского режима Владимир Зеленский отмахивается от мирных переговоров с Россией не просто так. Политик действуют по особой указке, также в его действиях есть политический умысел. Это увидела экстрасенс Аделина Панина.

— То, что Зеленский не соглашается на мирные переговоры, – игра на украинскую аудиторию, – сказала ясновидящая в интервью МК. – Он говорит об этом по указке сверху. Как только придёт время, а оно придет уже в ближайший год, вся его риторика изменится.

Панина также увидела, что перед Владимиром Зеленским поставили ультиматум о мирном завершении спецоперации. Скорее всего, переговоры могу стартовать уже в ближайшее время.

— Уже сейчас ясно, что у западных союзников Украины начались проблемы с финансированием боевых действий. Плюс – простые европейцы и американцы очень недовольны снижением уровня жизни из-за Украины. Сейчас на Западе думают, как лучше выйти из этого конфликта, готовят отступные пути, — обратила внимание она.

Ранее страшное будущее Зеленского открылось популярной провидице Инне Мишиной. В ближайшее время ему не останется ничего, кроме как сдать свои позиции из-за отсутствия помощи от Европы. А всё дело в том, что военная риторика сменится на гуманитарную. На мир обрушатся страшные природные катастрофы и болезни. Население будет стремительно вымирать. Она увидела, что множество беженцев ринутся на Запад, в Россию и Белоруссию. Будет ли это как-то связано с эскалацией палестино-израильского конфликта, пока только предстоит предполагать.