Известная экстрасенс Инна Мишина в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня» сообщила, когда глава киевского режима уйдёт в отставку.

Мишина отметила: специальная военная операция на Украине может продолжиться вплоть до 2025 года. Но при этом Владимир Зеленский покинет президентское кресло намного раньше:

— Я вижу, что уже к ноябрю 2024 года конфликт начнёт утихать. Он продлится до 2025 года, но Зеленского я на посту президента уже не вижу. Им станет другой человек, — рассказала Мишина.

Причём провидица уверяет, что уход с поста Владимира Зеленского станет для мировой общественностью настоящим потрясением:

— Он просто исчезнет. Вполне вероятно, что его отставка состоится по состоянию здоровья, возможно даже из-за внезапной кончины. Зеленский не хочет уходить, но ему придётся. Случится это в холодное время года, скорее всего, в марте. Это будет конец, — обращает внимание Инна Мишина.

Ранее экстрасенс Аделина Панина увидела, почему Зеленский отмахивается от мирных переговоров.

Глава Киевского режима Владимир Зеленский отмахивается от мирных переговоров с Россией не просто так. Политик действуют по особой указке, также в его действиях есть политический умысел. Это увидела экстрасенс Аделина Панина.

— То, что Зеленский не соглашается на мирные переговоры, – игра на украинскую аудиторию, – сказала ясновидящая в интервью МК. – Он говорит об этом по указке сверху. Как только придёт время, а оно придет уже в ближайший год, вся его риторика изменится.

Панина также увидела, что перед Владимиром Зеленским поставили ультиматум о мирном завершении спецоперации. Скорее всего, переговоры могу стартовать уже в ближайшее время.

— Уже сейчас ясно, что у западных союзников Украины начались проблемы с финансированием боевых действий. Плюс – простые европейцы и американцы очень недовольны снижением уровня жизни из-за Украины. Сейчас на Западе думают, как лучше выйти из этого конфликта, готовят отступные пути, — обратила внимание она.

Ранее страшное будущее Зеленского открылось опять же провидице Инне Мишиной. В ближайшее время ему не останется ничего, кроме как сдать свои позиции из-за отсутствия помощи от Европы. А всё дело в том, что военная риторика сменится на гуманитарную. На мир обрушатся страшные природные катастрофы и болезни. Население будет стремительно вымирать. Она увидела, что множество беженцев ринутся на Запад, в Россию и Белоруссию. Будет ли это как-то связано с эскалацией палестино-израильского конфликта, пока только предстоит предполагать.