Известная экстрасенс Инна Мишина в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня» сообщила, когда глава киевского режима уйдёт в отставку.
Мишина отметила: специальная военная операция на Украине может продолжиться вплоть до 2025 года. Но при этом Владимир Зеленский покинет президентское кресло намного раньше:
Причём провидица уверяет, что уход с поста Владимира Зеленского станет для мировой общественностью настоящим потрясением:
Ранее экстрасенс Аделина Панина увидела, почему Зеленский отмахивается от мирных переговоров.
Глава Киевского режима Владимир Зеленский отмахивается от мирных переговоров с Россией не просто так. Политик действуют по особой указке, также в его действиях есть политический умысел. Это увидела экстрасенс Аделина Панина.
Панина также увидела, что перед Владимиром Зеленским поставили ультиматум о мирном завершении спецоперации. Скорее всего, переговоры могу стартовать уже в ближайшее время.
Ранее страшное будущее Зеленского открылось опять же провидице Инне Мишиной. В ближайшее время ему не останется ничего, кроме как сдать свои позиции из-за отсутствия помощи от Европы. А всё дело в том, что военная риторика сменится на гуманитарную. На мир обрушатся страшные природные катастрофы и болезни. Население будет стремительно вымирать. Она увидела, что множество беженцев ринутся на Запад, в Россию и Белоруссию. Будет ли это как-то связано с эскалацией палестино-израильского конфликта, пока только предстоит предполагать.