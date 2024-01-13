Российский политик Владимир Жириновский, который ушёл из жизни в 2022 году, оставил много прогнозов о ходе политических событий, которые сбываются. Издание Лента.ру вспомнило одно из предсказаний, которое говорит о событиях, которые, скорее всего, произойдут в 2024 году.
Так, лидер ЛДПР говорил о том, что в этом году на Ближнем Востоке развернутся такие события, что все забудут вообще, что такое Украина. Стоит заметить, что сейчас регион под угрозой нового конфликта — между йеменскими хуситами и коалицией западных стран. В ночь на 12 января США и Британия ударили по Йемену, в ответ хуситы объявили мобилизацию и пообещали «топтать Америку ногами».
Ранее в сети появилось видео, где Владимир Жириновский предсказывает итог выборов в США в 2024 году. По словам Жириновского, никаких выборов не будет, так как не будет самой Америки.
Также было опубликовано «пророчество» Жириновского о сроках объединения Русского мира. Оно содержится в записке политика, которую показал вице-спикер Госдумы РФ Борис Чернышов.
По словам Чернышова, он хранил листки бумаги, на которых основатель ЛДПР записывал свои мысли, так как понимал, что это нужно делать для истории.
Новую записку он нашёл, разбирая архивы. На бумаге Жириновский написал о событиях, которые считает великими.