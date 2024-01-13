Российский политик Владимир Жириновский, который ушёл из жизни в 2022 году, оставил много прогнозов о ходе политических событий, которые сбываются. Издание Лента.ру вспомнило одно из предсказаний, которое говорит о событиях, которые, скорее всего, произойдут в 2024 году.

Так, лидер ЛДПР говорил о том, что в этом году на Ближнем Востоке развернутся такие события, что все забудут вообще, что такое Украина. Стоит заметить, что сейчас регион под угрозой нового конфликта — между йеменскими хуситами и коалицией западных стран. В ночь на 12 января США и Британия ударили по Йемену, в ответ хуситы объявили мобилизацию и пообещали «топтать Америку ногами».

Ранее в сети появилось видео, где Владимир Жириновский предсказывает итог выборов в США в 2024 году. По словам Жириновского, никаких выборов не будет, так как не будет самой Америки.

Также было опубликовано «пророчество» Жириновского о сроках объединения Русского мира. Оно содержится в записке политика, которую показал вице-спикер Госдумы РФ Борис Чернышов.

По словам Чернышова, он хранил листки бумаги, на которых основатель ЛДПР записывал свои мысли, так как понимал, что это нужно делать для истории.

— Сейчас даже у самых отъявленных скептиков не осталось сомнений: это был человек потрясающей мудрости, прекрасно образованный, который предсказал многие эпохальные события. В том числе и те, свидетелями которых мы являемся сейчас, — пишет Чернышов.

Новую записку он нашёл, разбирая архивы. На бумаге Жириновский написал о событиях, которые считает великими.