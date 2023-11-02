Российским производителям запретили самовольно уменьшать упаковку продуктов

Генпрокуратура РФ обязала производителей использовать фиксированные значения количества товара. Об этом сообщает РБК.

Соответствующие изменения внесли в ГОСТ. Теперь производители продуктов первой необходимости, которые будут уменьшать вес товара, не смогут маркировать их знаком ГОСТ.

Так, в соответствии со стандартом, гречневая крупа подлежит фасовке по 500, 1000, 2000 грамм, молоко — 200, 250, 500, 1000, 2000 миллилитров.

Мера принята для того, чтобы избежать ситуаций, когда вес продукта специально уменьшается, а цена остается прежней.

Однако ГОСТ не является обязательным. Но ставить его отметку на продуктах, не совпадающих с нормами, производители больше не смогут.