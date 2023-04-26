Роддома №1 и №2 в Рязани объединят

Родильный дом №1 в Рязани реорганизуют и присоединят к роддому №2 по решению правительства региона. Весь персонал и новая техника сосредоточатся в роддоме №2 и перинатальном центре. Об этом сообщает ГТРК «Ока»

Губернатор Павел Малков в январе этого года распорядился реорганизовать роддом №1, присоединив его к роддому №2. Решение принято из-за уменьшения количества родов в роддоме №1 и снижения рождаемости в Рязанской области в целом. Кроме того, таким образом будет создана единая служба родовспоможения во главе с областным перинатальным центром. В региональном минздраве подчеркнули, что сокращать медицинский персонал не планируется.

Главный внештатный специалист по акушерству минздрава Рязанской области Татьяна Шевлякова рассказала, что весь медперсонал пришёл на работу в роддом №2, часть персонала — в перинатальный центр или другие медорганизации, где их трудоустроили по желанию.

Роддом №1 будет оказывать амбулаторно-поликлиническую помощь, а женская консультация на базе учреждения продолжит работу.

Последний новорождённый выписался из роддома №1 2 апреля 2023 года. Новых родов с тех пор там не принимали.