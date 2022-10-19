Рязанских пенсионеров приглашают на бесплатные курсы основ компьютерной грамотности

Центр занятости населения Рязанской области предлагает гражданам пожилого возраста пройти обучение основам компьютерной грамотности и информационных технологий.

Организованы бесплатные курсы на базе ЧОУ ДПО «Учебный центр АЗИМУТ». Занятия проводятся по национальной социальной программе «Бабушка и дедушка онлайн».

В программе обучения — знакомство с компьютером, изучение прикладных программ, текстовых редакторов, овладение навыками работы в интернете, включая портал госуслуг и соцсети.

Выпускники курсов могут использовать современные онлайн-сервисы для оплаты счетов, записи к врачу, покупки билетов, товаров, а также дистанционно общаться с близкими и друзьями.

Подробная информация — по телефону 8 (4912) 72-02-71 (сектор реализации программ и мероприятий отдела по г. Рязани).

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