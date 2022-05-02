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Понедельник, 2 мая, 2022

Рязанские мусульмане празднуют Ураза-байрам — Ид аль-Фитр

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Рязанские мусульмане празднуют Ураза-байрам — Ид аль-Фитр

7info
Изображение Pexels с сайта Pixabay

В понедельник, 2 мая, рязанские мусульмане празднуют один из двух главных праздников Ислама — Праздник разговения — Ураза-байрам — Ид аль-Фитр. Об этом сообщил сайт ДУМ Рязанской области.

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Праздничные мероприятия и праздничный /гает/ намаз провели сегодня утром в Рязани, в молельном доме в Дягилево.

Коллективный праздничный намаз прошёл в мечетях и молельных домах, а также в помещениях и на территориях, принадлежащих религиозным организациям, в Рязани, Касимове, селе Подлипки Касимовского района, селе Бастаново Сасовского района, селе Азеево Ермишинского района, Михайлове, Скопине, селе Кисьва Пронского района, а также в молельных комнатах ИК Рязанской области.

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