Рязанская полиция в ходе рейда 2 марта выявила 9 мигрантов-нарушителей

В четверг, 2 марта, сотрудники миграционного управления МВД по Рязанской области провели рейд.
Проверяли грузовые и пассажирские автомобили, водителей и пассажиров – иностранцев на предмет законности нахождения в России и осуществления ими трудовой деятельности, включая управление транспортным средством.
Участвовали в мероприятиях сотрудники патрульной службы, Госавтоинспекции, УФСБ, Управления Росгвардии по Рязанской области, а также специалисты Ространснадзора.
В результате проведённых проверок выявлены правонарушения:
— в сфере миграционного законодательства – 9 правонарушений. В частности, двое иностранных граждан предъявили документы с признаками подделки.
— по линии безопасности дорожного движения – 1 правонарушение.
— по линии государственного автодорожного надзора – 3 правонарушения.
Рейдовые и проверочные мероприятия продолжаются.
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