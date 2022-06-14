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Среда, 15 июня, 2022

Рязани утвердили официальный список мест для выгула животных

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Рязани утвердили официальный список мест для выгула животных

В Рязани утвердили официальный список мест, где можно выгуливать животных. Постановление опубликовано на сайте мэрии, его подписала Елена Сорокина.

Зоны выгула животных определили в трёх районах Рязани — Московском, Железнодорожном, Октябрьском. Место для выгула собак в Советском районе пока находится в разработке.

Полный список мест, где можно выгуливать животных, выглядит так:

  • Центральный парк культуры и отдыха;
  • сквер у д. № 19/9 по улице Советской Армии;
  • сквер у ТЦ «Глобус» (Касимовское шоссе);
  • сквер 50-летия Октября, который расположен у Дворца мололёжи;
  • Комсомольский парк;
  • Парк имени Гагарина.
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