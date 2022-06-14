Рязани утвердили официальный список мест для выгула животных

В Рязани утвердили официальный список мест, где можно выгуливать животных. Постановление опубликовано на сайте мэрии, его подписала Елена Сорокина.
Зоны выгула животных определили в трёх районах Рязани — Московском, Железнодорожном, Октябрьском. Место для выгула собак в Советском районе пока находится в разработке.
Полный список мест, где можно выгуливать животных, выглядит так:
- Центральный парк культуры и отдыха;
- сквер у д. № 19/9 по улице Советской Армии;
- сквер у ТЦ «Глобус» (Касимовское шоссе);
- сквер 50-летия Октября, который расположен у Дворца мололёжи;
- Комсомольский парк;
- Парк имени Гагарина.