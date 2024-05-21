Вторник, 21 мая, 2024

В Рязанской области задержали группу лиц за незаконный сбыт и хранение оружия и боеприпасов

Автор: Кристина Аманн

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Фото: t.me/umvd62

Восемь злоумышленников задержали оперативники уголовного розыска в Рязанской области. Их подозревают в незаконном сбыте и хранении незарегистрированного оружия и боеприпасов. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

Возраст злоумышленников — от 31 ло 67 лет. По предварительной информации, все они знакомы между собой.

Оружие и боеприпасы нашли в Рязани, Рязанском, Ряжском и Ухоловском районах. Изъяли 6 гладкоствольных ружей, 2 автомата Калашникова, пистолет Макарова, около 3 тысяч патронов разных калибров и 135 граммов пороха.

Сейчас полицейские выясняют, как у злоумышленников появилось оружие и все обстоятельства его незаконного оборота и хранения.

В отношении злоумышленников возбудили уголовные дела по ч.1 и ч.7 ст.222 УК РФ. Им грозит лишение свободы на срок до 4 лет.

В Рязанской области задержали группу лиц за незаконный сбыт и хранение оружия и боеприпасов
В Рязанской области задержали группу лиц за незаконный сбыт и хранение оружия и боеприпасов
В Рязанской области задержали группу лиц за незаконный сбыт и хранение оружия и боеприпасов
В Рязанской области задержали группу лиц за незаконный сбыт и хранение оружия и боеприпасов
В Рязанской области задержали группу лиц за незаконный сбыт и хранение оружия и боеприпасов
В Рязанской области задержали группу лиц за незаконный сбыт и хранение оружия и боеприпасов
В Рязанской области задержали группу лиц за незаконный сбыт и хранение оружия и боеприпасов
В Рязанской области задержали группу лиц за незаконный сбыт и хранение оружия и боеприпасов
В Рязанской области задержали группу лиц за незаконный сбыт и хранение оружия и боеприпасов
В Рязанской области задержали группу лиц за незаконный сбыт и хранение оружия и боеприпасов

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