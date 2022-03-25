Рязанцы снялись в кулинарном реалити-шоу на телеканале «Суббота!»

На «Субботе!» стартовал новый сезон кулинарного реалити-шоу «Моя жена рулит». В новом выпуске реалити примет участие пара из Рязани – Елизавета и Олег Дзюрак.

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В этом году пара отпразднует 10 лет совместной жизни. Если выиграют, деньги потратят на путешествие.

Удалось ли семье Дзюрак повторить рецепт шеф-повара и выиграть 100 тысяч рублей, можно увидеть 27 марта в 16:00 на телеканале «Суббота!».

«Моя жена рулит» — кулинарное реалити, в котором мужчины готовить сложные блюда по рецепту шеф-повара, а женщины — «рулят» процессом и мужьями через наушник. Пара, приготовившая лучшее блюдо, получит денежный приз. На кухне будет жарко, ведь на кону не только приз, но и отношения супругов.

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Увидеть шоу можно 27 марта в 16.00.