Рязанцы сфотографировали радугу над городом

19 апреля жители Рязани стали свидетелями красочного оптического явления – радуги, украсившей небо над городом. Снимками рязанцы поделились в нашем телеграм-канале «7info новости Рязани».

Радуга стала настоящим украшением дня, подарив рязанцам заряд позитива и напомнив о том, что даже после дождя всегда выходит солнце.

Появление радуги после дождя – не такое уж редкое явление. Это происходит, когда солнечные лучи преломляются и отражаются в каплях воды, оставшихся в воздухе.

Тем не менее, каждый раз, когда мы видим радугу, она не перестает нас восхищать своей красотой и величием.