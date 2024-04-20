Суббота, 20 апреля, 2024

Рязанцы сфотографировали радугу над городом

Автор: 7info

Опубликовано

19 апреля жители Рязани стали свидетелями красочного оптического явления – радуги, украсившей небо над городом. Снимками рязанцы поделились в нашем телеграм-канале «7info новости Рязани»

Рязанцы сфотографировали радугу над городом
Рязанцы сфотографировали радугу над городом
Рязанцы сфотографировали радугу над городом

Радуга стала настоящим украшением дня, подарив рязанцам заряд позитива и напомнив о том, что даже после дождя всегда выходит солнце.

Появление радуги после дождя – не такое уж редкое явление. Это происходит, когда солнечные лучи преломляются и отражаются в каплях воды, оставшихся в воздухе.

Тем не менее, каждый раз, когда мы видим радугу, она не перестает нас восхищать своей красотой и величием.

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