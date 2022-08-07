Татьяна Проводина

Рязанцев приглашают в ЦПКиО на «Чайную милю»

Фото из группы Чайная миля ВКонтакте

20 августа в Зелёном театре ЦПКиО пройдёт «Чайная миля». Мероприятие анонсировала группа Чайная миля ВКонтакте.

Жителей города приглашают провести выходной интересно и активно.

Регистрация участников начнётся в 9 часов.

В 10 часов пройдёт мастер-класс по технике бега.

В 10:30 — бег на дистанцию 1609 метров.

В 11:40 — чайная церемония.

В 12:00 — мастер-класс по сап-сёрфингу.

В 14 часов мероприятия завершатся награждением.

Зарегистрироваться на «Чайную милю» можно по ссылке.

Возрастное ограничение 12+.

Рязанцев приглашают в ЦПКиО на «Чайную милю»
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