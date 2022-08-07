Рязанцев приглашают в ЦПКиО на «Чайную милю»

20 августа в Зелёном театре ЦПКиО пройдёт «Чайная миля». Мероприятие анонсировала группа Чайная миля ВКонтакте.
Жителей города приглашают провести выходной интересно и активно.
Регистрация участников начнётся в 9 часов.
В 10 часов пройдёт мастер-класс по технике бега.
В 10:30 — бег на дистанцию 1609 метров.
В 11:40 — чайная церемония.
В 12:00 — мастер-класс по сап-сёрфингу.
В 14 часов мероприятия завершатся награждением.
Зарегистрироваться на «Чайную милю» можно по ссылке.
Возрастное ограничение 12+.