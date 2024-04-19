Рязанцев приглашают на мастерские проекта «Я — Наставник!»

Увидеть мир за пределами детского дома, понять себя, стать увереннее, обрести опору и осознанно подойти к выбору будущей профессии – все это детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в Рязани помогают сделать участники проекта «Я – Наставник!».

Миссия проекта – создать возможности для социализации и развития коммуникативных навыков у таких детей. Наставник – это старший друг ребенка, который готов поддерживать и помогать ему, делиться своим жизненным опытом и общаться на протяжении нескольких лет.

22 и 29 апреля, состоятся очередные мастерские «Я — Наставник!».

Если вы хотите подарить свою заботу и тепло ребенку из детского дома, присоединяйтесь к проекту «Я-Наставник!». Процесс прост: заполните анкету на сайте, пройдите тренинги и собеседование с психологом проекта, соберите необходимые документы и общайтесь с ребенком один раз в неделю, проявляя искренний интерес к его жизни.

На каждом этапе возможно обратиться за поддержкой и помощью к команде проекта, которая всегда на связи и всегда рядом.

Подробнее о проекте можно узнать на официальном сайте.

Программа реализуется некоммерческой организацией ПроДетство Рязань при поддержке Детского фонда «Солнечный Город» Новосибирск и Фонда президентских грантов. Наставником и другом для такого ребёнка может стать каждый взрослый старше 24 лет.