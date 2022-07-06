Рязанцам напомнили о штрафах за нарушения правил торговли

Администрация Рязани напоминает о штрафах за нарушения правил торговли.

В соответствии с законом Рязанской области «Об административных правонарушениях» торговля и оказание услуг вне мест, установленных органами государственной власти региона и органами местного самоуправления, влечёт предупреждение или наложение административного штрафа:

на граждан в размере от 3000 до 5000 рублей;

на должностных лиц — от 10 000 до 15 000 рублей;

на юридических лиц — от 30 000 до 50 000 рублей.

В мэрии отметили, что с начала 2022 года к ответственности за нарушения правил торговли привлекли 729 человек. Общая сумма наложенных штрафов превысила 1,4 млн руб.