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Среда, 6 июля, 2022

Рязанцам напомнили о штрафах за нарушения правил торговли

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7info7

Рязанцам напомнили о штрафах за нарушения правил торговли

Администрация Рязани напоминает о штрафах за нарушения правил торговли.

В соответствии с законом Рязанской области «Об административных правонарушениях» торговля и оказание услуг вне мест, установленных органами государственной власти региона и органами местного самоуправления, влечёт предупреждение или наложение административного штрафа:

  • на граждан в размере от 3000 до 5000 рублей;
  • на должностных лиц — от 10 000 до 15 000 рублей;
  • на юридических лиц — от 30 000 до 50 000 рублей.

В мэрии отметили, что с начала 2022 года к ответственности за нарушения правил торговли привлекли 729 человек. Общая сумма наложенных штрафов превысила 1,4 млн руб.

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