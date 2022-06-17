Расписание пригородных поездов в Рязанской области изменится 23 и 24 июня

23 и 24 июня изменится расписание пригородных поездов, курсирующих в Рязанской области. Это связано с заменой стрелочных переводов на станции Лесок.

Обращаем внимание пассажиров, что у ряда электропоездов изменится время отправления и прибытия.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».