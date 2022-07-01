Раскрыты подробности смерти полковника МВД в кресле стоматолога

Журналисты МК узнали подробности гибели 49-летнего полковника МВД Павла Колесникова в стоматологической клинике в Пушкино.

По предварительным данным, медучреждение ему посоветовала супруга. Родные утверждают, что полковник планировал вылечить восемь зубов. По их словам, мужчину уговорили прибегнуть к экспресс-методике.

Стоматологи заявили, что японская технология позволит излечить два зуба за одно посещение и удалить шесть зубов единовременно под общим наркозом за 500 тысяч рублей.

Вмешательство должно было продлиться около 4,5 часа, однако все пошло не по плану. Пациенту стало плохо. На скорой его госпитализировали в реанимацию горбольницы, где мужчина скончался. У погибшего остался 13-летний ребенок.

«Остался живым, пройдя много горячих точек, а умер после действий врачей клиники», — возмущаются родные.

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