Знаменитым барнаульским маньяков, убивавшем абитуриенток Алтайского госуниверситета, оказался замглавы администрации Калманского района Виталий Манишин, сообщил телеграм-канал SHOT.

Чиновника задержали спустя 23 года. В 1989 году его подозревали в убийстве девушки. Сейчас же чиновник сознался минимум в пяти преступлениях.

Злоумышленник нападал на жертв, будучи ветеринаром и директором крестьянско-фермерского хозяйства. Он насиловал и убивал девушек. Они исчезали после того, как подавали документы в вуз. Их тела позже находили в лесу.

Родные убитых уточнили, что мужчина обещал помочь абитуриенткам «с поступлением». Манишина арестовали.