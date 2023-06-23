Пятница, 23 июня, 2023
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Раскрыта личность знаменитого барнаульского маньяка, убивавшего абитуриенток

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Знаменитым барнаульским маньяков, убивавшем абитуриенток Алтайского госуниверситета, оказался замглавы администрации Калманского района Виталий Манишин, сообщил телеграм-канал SHOT.

Чиновника задержали спустя 23 года. В 1989 году его подозревали в убийстве девушки. Сейчас же чиновник сознался минимум в пяти преступлениях.

Злоумышленник нападал на жертв, будучи ветеринаром и директором крестьянско-фермерского хозяйства. Он насиловал и убивал девушек. Они исчезали после того, как подавали документы в вуз. Их тела позже находили в лесу.

Родные убитых уточнили, что мужчина обещал помочь абитуриенткам «с поступлением». Манишина арестовали.

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