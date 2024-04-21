Путятинские пенсионеры сыграли свадьбу в свой день рождения

В селе Путятино пенсионеры Анна Бочкова и Юрий Пальчевский зарегистрировали брак. Датой бракосочетания выбрали 18 апреля — в этот день оба супруга отмечают день рождения. Об этом пишет районная газета «День за днем в Путятино».

Новобрачные состоят в клубе «Золотой возраст». Познакомились они во время поездки в Шиловский музей, которую организовали в рамках проекта «Активное долголетие – Здоровая Рязань». По словам пенсионеров, они влюбились друг в друга с первого взгляда.

Анна Васильевна и Юрий Альбертович ведут активный образ жизни и любят путешествовать. А еще Анна Васильевна занимается вокалом и выступает на сцене.