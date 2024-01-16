Путин впервые высказался о «голой вечеринке» Ивлеевой

Владимир Путин впервые косвенно высказался о «голой вечеринке», произошедшей в конце декабря в столичном клубе «Мутабор», ролик опубликовал SHOT.

На встрече с главами муниципалитетов президент призвал при подборе кадров обращать внимание на ветеранов спецоперации, которые «проходят горнило» в зоне боевых действий.

«Тут уже не будешь без штанов на каком-то мероприятии прыгать», — отметил Путин.

Предположительно, глава государства имел в виду репера Vacio, который появился на скандальном мероприятии в одном носке на половом органе.

Президент добавил, что у бойцов СВО правильные жизненные ценности.