Путин впервые высказался о «голой вечеринке» Ивлеевой

Владимир Путин впервые косвенно высказался о «голой вечеринке», произошедшей в конце декабря в столичном клубе «Мутабор», ролик опубликовал SHOT.
На встрече с главами муниципалитетов президент призвал при подборе кадров обращать внимание на ветеранов спецоперации, которые «проходят горнило» в зоне боевых действий.
Предположительно, глава государства имел в виду репера Vacio, который появился на скандальном мероприятии в одном носке на половом органе.
Президент добавил, что у бойцов СВО правильные жизненные ценности.