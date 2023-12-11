Понедельник, 11 декабря, 2023
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Проект бюджета Рязани вынесли на заседание Рязанской городской Думы

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Фото: Рязгордума
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На заседании комитета по бюджету и налоговой политике депутаты рассмотрели и вынесли на заседание Рязанской городской Думы проект бюджета на 2024 и на плановый период 2025-2026 годов.

Доходы бюджета города на 2024 год составят 16,8 миллиардов рублей, расходы – 17,4 миллиардов, сообщает пресс-служба гордумы. Одним из приоритетов остается выполнение всех социальных обязательств. Среди крупных проектов, запланированных на 2024 год, – строительство школ в Семчино, в районе ЖК «Олимпийский» и в микрорайоне ДПР 7,7А, а также строительство детского сада в районе ЖК «Метропарк» и проектно-изыскательские работы для строительства школы в районе стадиона «Спартак».

Также члены комитета заслушали информацию об исполнении предложений, поступивших в ходе проведения публичных слушаний по проекту бюджета города Рязани в предыдущие годы. Среди них – работы по удалению аварийных деревьев, асфальтировка дорог, благоустройство дворовых территорий, установка освещения в скверах и парках города, капитальный ремонт и строительство образовательных учреждений и другие.

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