Приговор по делу о взрыве на пороховом заводе вынесли в Рязанской области

В Рязанской области вынесен приговор по уголовному делу о взрыве на пороховом заводе в посёлке Лесной Шиловского района, сообщает телеграм-канал регионального следственного управления СК РФ.

Сергей Нистраткин, Александр Егоршин, Наталья Лукашина, Ирина Урубкова признаны виновными в нарушении требований промышленной безопасности.

Напомним, во время взрыва на предприятии «Разряд» 22 октября 2021 года погибли 17 человек.

— Следствием и судом установлено, что Нистраткин, Егоршина, Лукашина и Урубкова, являясь руководителями предприятия «Разряд», не исполнили обязанности по обеспечению контроля за соблюдением требований промышленной безопасности и безопасных условий труда, а также процедурой технологического процесса производства взрывчатых веществ, — говорится в сообщении Следкома.

Также эти люди, зная о нарушениях в сфере безопасности, не предпринимали мер для их устранения.

По данным прокуратуры Рязанской области, работы велись со значительной перегрузкой оборудования.

Материальный ущерб от взрыва составил 3,5 млн рублей.

Приговор вынес Шиловский районный суд. Нистраткин получил 6,5 лет колонии-поселения, Егоршин — 6, Лукашина — 5,5 лет. Урубкова осуждена условно на 4 года.

Также осуждённым запрещено заниматься профессиональной деятельностью в течение 2,5 лет.

ООО «Разряд» выплатит пострадавшим компенсацию морального вреда — 2 млн. рублей каждому.