Представители Volkswagen прокомментировали арест завода в Калуге

Пресс-службу компании Volkswagen удивил арест имущества завода в Калуге по ходатайству «ГАЗ», сообщил Интерфакс.

Представители автоконцерна отметили, что у партнеров были хорошие деловые отношения на протяжении многих лет.

«Наше партнерство завершилось на взаимосогласованных условиях в середине 2022 года», – уточнили в пресс-службе Volkswagen.

В компании выразили надежду, что иск не помешает скорой продаже предприятия.

Глава региона Владислав Шапша анонсировал окончательное решение по судьбе завода в ближайшее время.