Представители Volkswagen прокомментировали арест завода в Калуге

Пресс-службу компании Volkswagen удивил арест имущества завода в Калуге по ходатайству «ГАЗ», сообщил Интерфакс.
Представители автоконцерна отметили, что у партнеров были хорошие деловые отношения на протяжении многих лет.
«Наше партнерство завершилось на взаимосогласованных условиях в середине 2022 года», – уточнили в пресс-службе Volkswagen.
В компании выразили надежду, что иск не помешает скорой продаже предприятия.
Глава региона Владислав Шапша анонсировал окончательное решение по судьбе завода в ближайшее время.
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