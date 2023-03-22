Среда, 22 марта, 2023
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Представители Volkswagen прокомментировали арест завода в Калуге

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Пресс-службу компании Volkswagen удивил арест имущества завода в Калуге по ходатайству «ГАЗ», сообщил Интерфакс.

Представители автоконцерна отметили, что у партнеров были хорошие деловые отношения на протяжении многих лет.

«Наше партнерство завершилось на взаимосогласованных условиях в середине 2022 года», – уточнили в пресс-службе Volkswagen.

В компании выразили надежду, что иск не помешает скорой продаже предприятия.

Глава региона Владислав Шапша анонсировал окончательное решение по судьбе завода в ближайшее время.

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