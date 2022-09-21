Среда, 21 сентября, 2022
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Правительство Рязанской области изменило условия ремонта дороги Шацк — Касимов

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Опубликовано распоряжение правительства Рязанской области, касающееся ремонта автодороги Шацк — Касимов.

Документ принят 20 сентября 2022 года.

— В связи с возникновением независящих от сторон контракта обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения, установить, что при исполнении государственного контракта от 22.04.2022 № 17/04/1 на выполнение подрядных работ по ремонту автомобильной дороги Шацк — Касимов (91+913 — 124+113, 124+113 — 125+680) на участках км 91+913 — 113+919, км 117+440 — 125+608 в Касимовском районе и в городе Касимов Рязанской области (номер реестровой записи 2623417975622000021), по соглашению сторон допускается изменение его существенных условий в части увеличения размера авансового платежа до 90% цены государственного контракта, — говорится в документе.

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