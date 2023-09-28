Четверг, 28 сентября, 2023
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Полицейские изъяли у рязанца более 300 граммов марихуаны

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Изображение от wirestock на Freepik

Полицейские нашли у жителя Рязани 330 граммов марихуаны.

Оперативники выяснили, что 37-летний безработный житель Рязани периодически ездит в сельскую местность, чтобы заготавливать сырье для изготовления марихуаны.

Мужчину остановили на улице Шереметьевской и в присутствии понятых обнаружили у него 42 грамма марихуаны. В квартире задержанного полицейские нашли еще 288 граммов марихуаны и части кустов конопли.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретений, изготовление и хранение наркотических средств в крупном размере), сообщает пресс-служба регионального МВД.

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