Подозреваемые в краже стульев с касимовского стадиона задержаны.

Полицейские задержали 38-летнего и 44-летнего жителей Касимовского района и изъяли похищенное. Подробности раскрыли в УМВД по Рязанской области.

После спортивного праздника в Касимове в полицию обратился представитель одного из предприятий города и сообщил о пропаже двух стульев со стадиона. Отмечается, что организаторы использовали для отдыха гостей в том числе деревянную мебель ручной работы.

После мероприятия при погрузке два стула не поместились в транспорт и их решили оставить до утра на стадионе в укромном месте. Утром стульев на месте не нашли. Ущерб составил 16 тысяч рублей.

В ходе опроса местных жителей оперативники выяснили, что с утра двое жителей Касимова закатили широкое застолье. Ранее эти мужчины не могли похвастаться стабильным заработком. Подозреваемых разыскали и установили их причастность к происшествию. Один из задержанных ранее был судим за кражу.

Предварительная картина происшествия такова. Двое приятелей поздно вечером проходили мимо стадиона и увидели у одного из зданий деревянные стулья. Забравшись на стадион, грабители забрали стулья и на утро продали их случайному автомобилисту. На вырученные деньги мужчины купили алкоголь.

Против задержанных возбудили уголовное дело о краже. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.