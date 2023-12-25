Первый рейс «Новогоднего экспресса» проехал по улицам Рязани

По улицам Рязани 24 декабря проехал первый рейс «Новогоднего экспресса», сообщает страница ДК «Приокский» ВКонтакте.

В автобусе находились музыканты эстрадного оркестра Дворца культуры «Приокский» (гл. дирижёр Максим Бабий).

С 24 по 29 декабря на остановках общественного транспорта оркестр Дедов Морозов «Новогоднего экспресса» будет исполнять известные новогодние произведения, создавая праздничное настроение.

Музыкальный автобус будет следовать по двум маршрутам:

26, 28 декабря стартует в 14:00 от ДК «Приокский», далее следует с остановками «ул.Пирогова», «Таможня», ТЦ «Премьер», «Первомайский пр-кт», «пл.Ленина», «библиотека Горького», «пл.Театральная», Канищево.

25, 27, 29 декабря стартует в 13:45 от площади Победы, далее следует с остановками «Дом художника», «пл.Ленина», «Верхний городской парк», «пл.Театральная», «пл.Свободы», «Цирк», «Городские ряды», «пл.Победы»

Со 2 по 6 января у жителей и гостей города появится уникальная возможность получить билет в прошлое и окунуться в тёплую атмосферу советского нового года. Зрители-пассажиры «Новогоднего экспресса» могут поучаствовать в двух театрализованных программах. В программе «Голубой огонек» можно будет узнать об основных вехах советского Нового года, услышать новогоднюю поэзию и исполнить любимые песни, знакомые каждому. В программе «Мой адрес — Советский Союз» вы сможете окунуться в атмосферу советского праздничного быта, а поможет в этом опытный дружинник и его подшефные пионеры.

Записаться на экскурсии можно будет с 12:00 25 декабря по ссылке: https://tvoyaryazan.ru/.