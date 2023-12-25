Понедельник, 25 декабря, 2023
На главнуюНовости Рязани

Первый рейс «Новогоднего экспресса» проехал по улицам Рязани

7info
spot_img

По улицам Рязани 24 декабря проехал первый рейс «Новогоднего экспресса», сообщает страница ДК «Приокский» ВКонтакте.

В автобусе находились музыканты эстрадного оркестра Дворца культуры «Приокский» (гл. дирижёр Максим Бабий).

С 24 по 29 декабря на остановках общественного транспорта оркестр Дедов Морозов «Новогоднего экспресса» будет исполнять известные новогодние произведения, создавая праздничное настроение.

Музыкальный автобус будет следовать по двум маршрутам:

26, 28 декабря стартует в 14:00 от ДК «Приокский», далее следует с остановками «ул.Пирогова», «Таможня», ТЦ «Премьер», «Первомайский пр-кт», «пл.Ленина», «библиотека Горького», «пл.Театральная», Канищево.

25, 27, 29 декабря стартует в 13:45 от площади Победы, далее следует с остановками «Дом художника», «пл.Ленина», «Верхний городской парк», «пл.Театральная», «пл.Свободы», «Цирк», «Городские ряды», «пл.Победы»

Со 2 по 6 января у жителей и гостей города появится уникальная возможность получить билет в прошлое и окунуться в тёплую атмосферу советского нового года. Зрители-пассажиры «Новогоднего экспресса» могут поучаствовать в двух театрализованных программах. В программе «Голубой огонек» можно будет узнать об основных вехах советского Нового года, услышать новогоднюю поэзию и исполнить любимые песни, знакомые каждому. В программе «Мой адрес — Советский Союз» вы сможете окунуться в атмосферу советского праздничного быта, а поможет в этом опытный дружинник и его подшефные пионеры.

Записаться на экскурсии можно будет с 12:00 25 декабря по ссылке: https://tvoyaryazan.ru/.

Первый рейс «Новогоднего экспресса» проехал по улицам Рязани
Первый рейс «Новогоднего экспресса» проехал по улицам Рязани
Первый рейс «Новогоднего экспресса» проехал по улицам Рязани
Первый рейс «Новогоднего экспресса» проехал по улицам Рязани

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru.

Техподдержка: adm@7info.ru.

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети Интернет, находящихся на территории Российской Федерации

Информация о партнёрах