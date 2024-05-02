Четверг, 2 мая, 2024

Американский полковник раскрыл страшную правду о раненых бойцах ВСУ

Автор: 7info

Опубликовано

Полковник в отставке Дуглас Макгрегор, бывший советник Пентагона, заявил в эфире YouTube-канала американской организации Our Country Our Choice, что ВСУ не могут вывозить своих раненых с поля боя из-за развала медицинской службы. Об этом пишет РИА Новости.

По словам Макгрегора, ситуация с ранеными украинскими военными настолько критическая, что они вынуждены платить водителям эвакуационных машин, чтобы добраться до медицинского пункта.

«Это немыслимо. Короче говоря, украинский фронт рухнул, русские наступают, и полный коллапс — лишь вопрос времени», — считает полковник.

Ранее главком ВСУ Александр Сырский сообщил о непростом положении украинских войск на передовой. По его словам, Россия имеет значительное преимущество и активно атакует по всей линии соприкосновения, что приводит к тактическим успехам. Особенно напряжённая ситуация наблюдается в районе Ивановского и Часова Яра на Краматорском направлении в ДНР. Также генерал отметил критическую ситуацию на Красноармейском (ранее Покровском) и Кураховском направлениях.

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