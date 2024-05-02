Четверг, 2 мая, 2024

Двое мужчин зарубили знакомого топором

Автор: 7info

Опубликовано

Следственный отдел по городу Тайшету Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области возбудил уголовное дело в отношении двух местных жителей по подозрению в убийстве, совершенном группой лиц, по пункту «ж» части 2 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Согласно версии следствия, в ночь на 24 апреля 2024 года трое мужчин распивали спиртные напитки в одном из домов в городе Тайшете. В ходе ссоры двое из них нанесли потерпевшему несколько ударов топором по голове. От полученных травм потерпевший скончался на месте.

Чтобы скрыть следы насильственной смерти, злоумышленники завернули тело в покрывало и перенесли его на железнодорожные рельсы, чтобы создать видимость несчастного случая.

Тело погибшего было обнаружено сотрудниками Восточно-Сибирского линейного управления МВД России. При взаимодействии с сотрудниками уголовного розыска территориального органа полиции они смогли в кратчайшие сроки установить подозреваемых.

Следователи провели допросы и обыски по местам жительства подозреваемых.

Двое жителей города Тайшета были задержаны в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. По ходатайству следствия суд избрал для них меру пресечения в виде заключения под стражу.

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